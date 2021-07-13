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Tuzla’da temizleme çalışmaları sonuç verdi, deniz eski rengine döndü
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Tuzla’da temizleme çalışmaları sonuç verdi, deniz eski rengine döndü

Tuzla’da temizleme çalışmaları sonuç verdi, deniz eski rengine döndü

tuzladaki müsilaj temizleme çalışmaları

Mel B Müsilaj Gine Bakanlık Oksijen 

-müsilajdan arınmış tuzla sahili
-drone sahil görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı müsilaj temizleme seferberliği Tuzla sahil şeridinde sonuç verdi. Tuzla Belediyesi’nin bakanlıkla birlikte Tuzla Sahili’nde yapmış olduğu yoğun temizleme çalışmaları neticesinde deniz eski rengine döndü. Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlayan müsilaj temizleme çalışmaları Tuzla’da da sürüyor. İstanbul’un en uzun sahil ilçelerinin başında yer alan Tuzla’nın sahil şeridinde temizleme çalışmaları sonuç vermeye başladı ve deniz eski rengine döndü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, müsilaj temizleme çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Yazıcı,” Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve İstanbul Valiliğimizin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla kısa zamanda mükemmel bir şekilde eski denizimize kavuşacağımızı söylemiştik. Bunun ilk sonuçlarını almaya başladık. İstanbul’un en uzun sahilleri arasında yer alan Tuzla Sahili’nde deniz eski rengine döndü” dedi.
“Marmara’yı hep birlikte kurtaracağız” Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz müsilaj temizleme çalışmaları netice vermeye başladı.
Bir taraftan denizin oksijenlenmesi çalışmaları sürerken, bir taraftan da katı sıvı emici araçlarla müsilajlar toplanıyor. Tuzla Sahili’nde yürütülen çalışmalar sonucunda deniz eski rengine döndü. Şimdi bunu korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
(BC-
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