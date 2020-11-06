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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Polisler

Görgü Tanığı Silahlı Saldırgan Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla’da silahlı bir şahıs sokak ortasında 2 kişiyi yaraladı.Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olay, Tuzla Orta Mahalle Gazi caddesinde saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre silahlı bir kişi sokak ortasında Murat Çelik ve Yusuf Karagöz’e bir anda ateş etmeye başladı.
Yaralanan 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri nedeniyle çevrede panik yaşanırken silahlı saldırgan daha sonra yaya olarak hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bir görgü tanığı “Silah sesini duyduk, kapıya çıktığımızda 2 kişi yerde yatıyordu. Yaya olarak kaçtı.Herhangi bir tartışma ya da kavga yaşanmadı.Direkt geldi, ateş etti. Yaralılardan birinin durumu iyi , diğerinin bilmiyorum“ diye konuştu.

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