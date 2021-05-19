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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla’da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın

Tuzla’da lojistik firmasının deposunda korkutan yangın

Dumanların yükselmesi

Lojistik Firması Trol 

-İftaiye ekiplerinin müdahalesi
-Drone

( İSTANBUL - DRONE)- Yükselen dumanlar havadan görüntülendi İSTANBUL

- Tuzla’da bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, havadan görüntülendi. Tuzla Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir lojistik firmasına ait deponun çatı kısmında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, firmada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Lojistik firmasının deposunda çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi. (AZ-
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