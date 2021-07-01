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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tuzla’da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı

Tuzla’da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Polis ekipleri
-Kazaya karışan araç

( İSTANBUL ) Tuzla’da lastiği patlayan araç bariyerlere daldı: 1 yaralı İSTANBUL

- Tuzla'da aracının lastiği patlayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yan yatan araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Tuzla TEM Otoyolu Mehmetçik Vakfı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EAS 433 plakalı araç sürücüsü yolda seyir halinde olduğu esnada araç lastiğinin patlaması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. (ASK-CGK-
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