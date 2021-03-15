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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tuzla’da korona virüs denetimleri devam ediyor

Tuzla’da korona virüs denetimleri devam ediyor

Zabıta ekipleri

Pazarcı Semt Pazarları Semt Pazarı İmalathane Pazar Esnafı 

-Pazar denetimleri
-Detay
-Röportaj

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Toplum sağlığını korumak, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulması ve salgının bulaş seyrinin artmaması için Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, semt pazarları, marketler ve restoranlarda denetimlerini sürdürüyor. Toplum sağlığını korumak, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulması ve salgının bulaş seyrinin artmaması için Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, semt pazarları, marketler ve restoranlarda denetimlerini artırdı. Günün her saati yapılan denetimlerde bulaş zincirinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Tuzla’nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarında denetimler pazar girişinden itibaren başlıyor. Pazara belirli sayıda vatandaş alınırken maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ayrıca pazar esnafına maske takmaları ve pazar tezgâhları önlerinde yoğunluk oluşmaması için uyarılarda bulunuluyor. Yine Pazar esnafına fiyat etiketsiz ürün satmaması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Uyarıları dikkate almayan pazar esnafına cezai işlem uygulanıyor. “Zorunlu Hes Kodu sıkı denetim altında” Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, ‘Kademeli Normalleşme’ kapsamında restoran denetimlerine artırdı. Restoranların uyması gereken kurallar denetlenirken, esnaflara maske, mesafe ve temizlik konusunda hatırlatmalarda bulunuluyor. Ayrıca restoranların müşteri kabulünden önce uyması gereken HES Kodu zorunluluğu da kontrol ediliyor. Kurallara uymayan esnafa da cezai işlem uygulanıyor. Zabıta ekipler, ilçe genelinde bulunan marketlere de denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde, market içerisinde en fazla bulunması gereken müşteri sayısı, gramaj ve tarihi geçmiş ürünlerin denetimleri gerçekleştiriliyor. “Taviz göstermeden cezai işlem uyguluyoruz ” Semt pazarı denetimi gerçekleştiren Zabıta Memuru Erdoğan Aksu,” Semt pazarlarında öncelikle mesafe, maske ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. Daha sonra pazarcı arkadaşlarımızın uyup uymadığını bakıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu kuralara uyması konusunda uyarılarda bulunuyoruz” dedi.
Market ve restoranları denetleyen Zabıta Memuru Oğuzhan Dönmez,” Denetimler ile alakalı biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın genel bir talimatı var. Talimatlar doğrultusunda günlük esnaflarımızı denetliyoruz. Kahvehaneler olsun, gıda yerleri olsun, umuma açık yerler olsun bütün denetlemeleri yapıyoruz. Özellikle vatandaşın etkilenebileceği imalathaneler gibi yerleri denetliyoruz. Denetimler de uygunsuz bir durum görüldüğü takdirde kesinlikle tolerans göstermeden cezai işlem uyguluyoruz” dedi.
Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekipleri’nin denetimleri gün boyu sürüyor (MB-
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