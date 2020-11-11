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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla'da korkunç olay: Eşi ve sevgilisi tarafından öldürüldü

Tuzla'da korkunç olay: Eşi ve sevgilisi tarafından öldürüldü

Zanlıların çıkışı

Polis Güzergah Hastane Akalan Polis Ekipleri 

-Özgür K.'nın cesedinin bulunduğu yerden görüntü (arşiv)
-Özgür K. ve Zeliha K.'nın fotoları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla'da bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K., eşi Zeliha K. ve eşinin sevgilisi tarafından darp edilerek öldürüldü. Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz pazartesi Tuzla Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K., eşi Zeliha K.'nın Cihat T. isimli bir şahıs ile ilişki yaşadığını öğrendi. Eşini arayan Özgür K. kendisine geri dönmesi için ikna etmek istedi. Çift buluşmak için randevulaştı. Görüşmeye şüpheli Cihat T. ve yakını Mehmet T. de geldi. Özgür K önce Mehmet T. tarafından darp edildi, ardından Cihat T ve Zeliha K. tarafından öldürüldü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, zanlıların Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıktığını tespit etti. Otomobilin geçtiği güzergahı inceleyen ekipler, şahısların Çankırı'dan geri döndüğünü belirledi. Zanlılar Cihat T. ve Zeliha K. İstanbul girişinde polis ekiplerince yakalandı. Zanlılara yardım eden Mehmet T., Zehra A. ve Edanur A. da İstanbul'da gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. (ÖFA
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