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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Tuzla’da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Tuzla’da koca tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Kadının kanlar içinde yerde yatışı

İlk Müdahale Hastane 

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-Bina önü

( İSTANBUL - Özel)- Hayatını kaybeden kadının yakınları yaralı sinir krizi geçirdi İSTANBUL

- Tuzla’da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadın yerde ambulans beklerken yakınları sinir krizi geçirdi. Olay Aydınlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya gören eşi arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklandı. Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına çıkarak yardım istedi. 2 çocuk annesi bina önünde yere düşerken kadının yardımına site sakinleri ile yakınları geldi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polislerin olay yerine gelmesi üzerine kaçan zanlı Ceykun Ç. aranıyor. (HA-
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