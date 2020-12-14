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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tuzla'da kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Tuzla'da kısıtlama günlerinde sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları

Sosyal Medya Yağmurlu Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanları 

-yemek verme
-Besleme

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, soğuk ve yağmurlu havada yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekleri düşünerek hafta sonu boyunca yiyecek dağıttı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise sosyal medya hesabından verdiği videolu mesajda “Siz evde kalın, onlar bize emanet” diye paylaşımda bulundu. Tuzla Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında Cuma günü akşam saat 21.00’dan Pazartesi sabahı saat 05.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri unutmadı. Sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin yiyecek ve içecek bulmaları noktasında sıkıntı yaşanmaması için ekipler, tüm hafta sonu boyunca Tuzla’nın her noktasına mama dağıtımı yaptı. Tuzla Sahili’nde bulunan kedi evleri, barınaklar ve ilçe sınırları içerisinde bulunan kedi-köpek evlerinin mama ihtiyacı karşılandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Siz evde kalın, onlar bize emanet” dedi.
Tuzla Belediyesi olarak, şehrimizin güzelliğine güzellik katan minik dostlarımız için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalar yaparak barınak, veterinerlik ve mama ihtiyaçlarını karşılıyor
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