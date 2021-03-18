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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tuzla’da ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale Sergisi’ açıldı

Tuzla’da ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale Sergisi’ açıldı

Sergi

Koronavirüs Beraberlik Siyasi Parti Sivil Toplum Ziyaretçiler 

-Açılış
-Başkanın açıklaması
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı nedeniyle ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale Sergisi’ Rumeli Kültür Merkezi’nde açıldı. İçerisinde Çanakkale ruhunu anlatan eserlerin olduğu sergi, 10 Nisan’a kadar ziyaretçilerine açık olacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, tüm yurtta olduğu gibi Tuzla’da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Tuzla Belediyesi Rumeli Kültür Merkezi’nde, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılı nedeniyle ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale Sergisi’ açıldı. Açılışa, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Başkan Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu üyelerinden Dr. Fatma Yazıcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kurdele kesiminin ardından Başkan Yazıcı, sergiyi gezdi. Çanakkale ruhunu anlatan eserlerin olduğu ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale Sergisi’ 10 Nisan’a kadar koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında açık kalacak. “Rabbim inşallah Çanakkale ruhuyla geleceğe adım atmayı ve şekillendirmeyi nasip eder” Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Böylesine önemli bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Sabah çelenk koyma töreni ve sergi ile birlikte, bütün yurtta kutlanıyor. Çanakkale Zaferi’nde yaşanan ruhu ve o zaman ki birlikteliği ve beraberliği de Rabbim İnşallah, ülkemiz var olduğu sürece hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde aynı ruhla geleceğe adım atmaya ve şekillendirmeyi nasip eder” dedi.

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