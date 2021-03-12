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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Tuzla'da İstiklal Marşı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

Tuzla'da İstiklal Marşı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

Etkinlik detay

Saygı Duruşu Küçük Çocuk Ziyaretçiler Resim Sergisi Bağımsızlık 

-Başkan Yazıcı ile röportaj
-Genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Tuzla’da dev Türk Bayrağı eşliğinde tören düzenlendi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katıldığı törende Türk Bayrakları eşliğinde görsel şölen yaşandı. Başkan Yazıcı,” İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılında herkese bir daha böyle bir marş yazmayı nasip etmesin diyen Mehmet Akif Ersoy’u da rahmetle anıyorum” dedi.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. Tuzla’da Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı. Tuzla Sahili’nde bulunan Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi’nin önünde 600 metrelik dev Türk Bayrağı açılarak dalgalandırıldı. O sırada sahilde bulunan vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katıldığı kutlamalarda saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 7’den 70’e birçok Tuzlalı vatandaşın katıldığı törende hem dev Türk Bayrağı hem de vatandaşların ellerinde olan bayraklar ile coşkulu anlar yaşandı. Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda ise Başkan Yazıcı ve tüm personelin katılımıyla İstiklal Marşı okundu. Fuaye alanında kurulan Mehmet Akif Ersoy resim sergisi de gezildi. Sergi, hafta boyunca ziyaretçilerine açık olacak. "10 kıta, tek yürek, tek devlet" Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılında burada gençlerimiz ile birlikteyiz. Dev bir bayrak açtık. Tek yürek olduk. 10 kıta, tek yürek, tek devlet olmak bunu gerçekten burada yaşıyoruz. Tuzla’daki bütün gençlerimize, katılan bütün vatandaşlarımıza buradan Tuzla’dan İstanbul’a, bütün Türkiye’ye ve bütün dünyaya haykırıyoruz; ’10 kıta, tek yürek, tek devlet’ olarak herkese selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılında herkese bir daha böyle bir marş yazmayı nasip etmesin diyen Mehmet Akif Ersoy’u da rahmetle anıyorum” dedi.
"Küçük çocukların bayrak sevgisi bizi sevindirdi" Etkinliğe katılan küçük çocukların gözlerinde İstiklal Marşı coşkusu olmasının önemli olduğunu vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Küçük çocuklarımızın Milli Marşa olan ilgisini ve alakasını ve Milli Marşın getirmiş olduğu anlamı hissettiren davranışları ve tavırları bizim çok hoşumuza gitti. Bayrağa olan saygısı, onun anlamını yüreğinde hissetmesi küçük çocuklarımızın bu şekilde heyecan duymaları bizi ayrıca sevindirdi” dedi.
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