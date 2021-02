- Tuzla’da ihtiyaç sahibi çocuklar hem oyun oynuyor hemde oyuncak sahibi oluyor

-Detay

- Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan Değişen Oyuncak Dükkânı, hem ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncaklar ile oynama hem de 1 ay süre ile oyuncağı evine götürme imkânı sağlıyor. Çocuklar 1 ay boyunca oynadıkları oyuncakları Değişen Oyuncak Dükkanı’na getirerek yenisi ile değiştirebiliyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, veren el ile alan eli buluşturmaya devam ediyor. Tuzla’da yaşayan ve 7’den 70’ tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, özellikle ihtiyaç sahibi çocuklar ile özel olarak ilgileniyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan Değişen Oyuncak Dükkânı, bağışçıların bağışladığı yüzlerce oyuncağı ihtiyaç sahibi çocuklar ile buluşturuyor. Çocuklar, oyuncaklar ile oynama hem de 1 ay süre ile oyuncağı evine götürme imkânı yakalıyor. Oyuncağı bir ay boyunca evine götürerek oynayan çocuklar, 1 ayın sonunda Değişen Oyuncak Atölyesi’ne gelerek oyuncağı yenisi ile değiştiriyor. Bu sayede hem sorumluluk sahibi bireyler yetişmesi sağlanıyor hem de çeşitli oyuncaklar ile oynama imkânı sağlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan oyuncak değişikliğinde dezenfekte yapılarak oluşabilecek risklerin de önüne geçiliyor. “Çocuklarımız bizim için ayrıcalıklı” Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Tuğba Muslu,” Değişen Oyuncak Atölyesi projemize ‘Bir kitap, bir oyuncak, bir tebessüm’ sloganıyla başladık. Buradaki amacımız çocuklarımızın gelişime yardımcı olabilmektir en başta. Onlara bir oyuncak, bir kitap vererek bir ay sonra geri getirmelerini istiyoruz. Buradaki amacımız da onlara paylaşım duyguları kazandırabilmek. Çünkü insanoğlunun en gerekli duygularından bir tanesidir paylaşmak. Çocuklarımızın aslında en temelde öğrenmesi gereken bir şey ve küçük yaşlarda kazanılması gereken bir kavram. Bu nedenle hem sahip olmak istedikleri oyuncakları onlara ulaşmasını sağlayarak hem de geri getirmelerini sağlayarak çift yönlü bir kazanım elde etmek istiyoruz. Çocuklarımızın gelişimi bizim için çok önemli. Gönül Elleri Çarşısı olarak aile içerisindeki bütün olumsuz tablolara el atıyoruz. Çocuklarımız bizim için ayrıcalıklı. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onlara yaptığımız yatırımlar her anlamda bize geri dönüş sağlayacaktır. Maalesef ailelerimiz hayat mücadelesi içerisindeyken onların ihmal edildiğini gözlemlemekteyiz. Bu ihmale de biz kendi imkânlarımız ile destek oluyoruz. ” dedi.

“Bu çalışmaların içerisinde olmaktan mutluyuz” Yapılan çalışmaların içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Tuğba Muslu, ”Çocuklar ile zaman geçirerek hem bireysel hem de grup çalışmaları ile zaman geçirerek onlara dokunmak istiyoruz. Değerli olduklarını onlara hissettirmek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok boşa geçirilen zamanları oluyor. Hem eğitim anlamında hem de sevgi anlamında. Biz bütün açıkta kalmış duyguları gidermeye çalışıyoruz. Çocuk ve Gençlik Komisyonumuz bu proje ile ilgileniyor. Arkadaşlarımız çok özverili çalışmalarda bulunuyor. Çocuk gelişim uzmanlarımız ile hareket ediyoruz. Onların yönlendirmeleri ile nasıl onların gelişimine katkı sağlarız dize beraber değerlendiriyoruz. Gönül Elleri Çarşısı’nın diğer projelerden ayıran kısım bu. Biz sadece yardım veren bir kuruluş değiliz. Evlere gittiğimiz zaman o evdeki tabloyu resmedip sorun her ne ise onu çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bir ailede sıkıntı ne ise biz orada iyileştirip olacak nasıl bir etki olabileceksek her şekilde onu çözme odaklı çalışıyoruz. Bu bir yardımı alıp vermenin ötesinde çok güzel bir duygu. O evdeki sorunu çözmek ve orada bir iyileşmeye gitmek inanılmaz mutluluk verici. Bu çalışmaların içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyuz.” dedi.

“Korona virüs kurallarına dikkat ediyoruz” Çocuklar ile birlikte oyun oynayan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent Gönüllüsü Kader Kara, “ Burada 4 ile 12 yaş arasındaki çocuklar ile birlikte oyunlar oynuyoruz. Onlarla aramızda bir bağ oluşturmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz oyun, çocuklar için bağ oluşturmak konusunda en önemi araçlar bir tanesidir. Onlar ile oyun oynuyoruz, onlar ile tanışıyoruz ve sohbet ediyoruz. Ve buradan ayrılırken birer oyuncak ve kitap veriyoruz. Bir ay sonra da onların tekrar buraya gelmelerini sağlamak için okudukları kitapları ve aldıkları oyuncakları geri getirmelerini istiyoruz” dedi.

Değişen Oyuncak Atölyesi’ne gelen çocuklar için Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulduğunu belirten Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kadın Kent GönüllüsüÖzlem Sevimli,” Buraya gelen çocuklarımda maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. Çocuklarımızı çok kalabalık sayıda almamaya çalışıyoruz. Hijyen konusuna dikkat ediyoruz” dedi.

