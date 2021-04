Tuzla’da her gün 40 ton atık geri dönüşüme kazandırılıyor

--Geri dönüşüm tesisinden detaylar

--Tuzla Belediyesi personeli ile röp

--Genel Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Tuzla Belediyesi her gün 40 tonu aşkın atık malzeme toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. Her gün 17 mahalleyi kapsayan çalışmalarla, evlerden, işyerlerinden, mobil atık merkezlerinden ve atık toplama konteynerlerinden alınan atıklar, belediye personeli tarafından geri dönüşüm merkezlerinde ayrıştırılarak ekonomiye katkı sağlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediyesi, atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Tuzla’nın 17 mahallesinde her gün evlerden, işyerlerinden, mobil atık merkezleri ve atık toplama konteynerlerinin yanı sıra sokak sokak gezilerek yaklaşık 40 tonu aşkın atık toplanıyor. Toplanan atıklar, Geri Dönüşüm Merkezi’ne götürülerek belediye personelleri tarafından ayrıştırılıyor. Cam, kağıt, plastik, pil gibi kategorilere ayrılan atıklar geri dönüşüme sokuluyor. Yapılan çalışmalar ile atıkların doğaya zarar vermesi engellenirken, ekonomiye de katkı sağlanıyor. Bir atığın Tuzla Belediyesi tarafından geri dönüşüme kazandırılma aşamaları kameralara yansıdı. “Atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırıyoruz” Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren atık toplama personeli Fatih Okutan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın özellikle atık konusunda çok hassas olduğunu ve her atığın titizlikle geri dönüşüme kazandırılması gerektiği yönünde talimatı olduğunu ifade ederek, “Haftalık olarak 17 mahallede belirlemiş olduğumuz noktalardan araçlarımız mobil atık getirme merkezleri, haneler, sokaktaki konteynerler olmak üzere toplama yapıyoruz. Toplamış olduğumuz atıkları ayrıştırmaya götürüyoruz. Plastik, kağıt, metal gibi kategorilerde ayrıştırarak ekonomiye kazandırıyoruz” dedi.

(CGK-



loading...