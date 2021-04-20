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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Tuzla'da gemi karaya oturdu

Tuzla'da gemi karaya oturdu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Deniz Kirliliği 


- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tuzla demir sahasında bulunan bir geminin karaya oturduğunu duyurdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "180 metre boya sahip Hoegh Pusan isimli gemi, Tuzla demir sahasında karaya oturdu. Yardım talebinde bulunan gemiye, ivedilikle KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörü sevk edildi. Herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmadığı rapor edildi" denildi.
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