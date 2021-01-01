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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tuzla'da fabrika bahçesinde korkutan yangın

Tuzla'da fabrika bahçesinde korkutan yangın

Drone görüntüsü

Fabrika 

-İtfaiye ekipleri

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Tuzla'da bulunan bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Tuzla'da bir fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede tüm bahçeyi sararken olay çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bahçesinde çıkan yangın ise havadan görüntülendi.
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