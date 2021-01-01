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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tuzla'da fabrika bahçesinde korkutan yangın

Tuzla'da fabrika bahçesinde korkutan yangın

Yangından görüntü

Polis Fabrika Geri Dönüşüm Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri
-fabrikadan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -1) İSTANBUL

- Tuzla'da bulunan bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tepeören Mahallesi'nde bulun fabrikanın bahçesinde baletler ile geri dönüşüm malzemelerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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