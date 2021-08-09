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Tuzla’da düzenlenen basketbol turnuvası renkli anlara sahne oldu
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tuzla’da düzenlenen basketbol turnuvası renkli anlara sahne oldu

Tuzla’da düzenlenen basketbol turnuvası renkli anlara sahne oldu

Basketbol maçlarının havadan görüntüleri

Tedbirler Basketbol Maçı Basketbol Basketbol Turnuvası Normalleşme 

-Basketbol maçlarından detaylar
-Turnuvaya katılan sporcularla röportajlar

- İSTANBUL

- Farklı branşlarda sporseverleri rekabetçi turnuvalarda buluşturan Tuzla Belediyesi, 3x3 Basketbol Turnuvası düzenledi.
İstanbul’un çeşitli noktalarından, Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvaya katılan sporseverler kıyasıya mücadeleler verdiler. Oynanan basketbol maçı havadan da görüntülendi. Farklı branşlara ilgi duyan sporseverleri, rekabetçi turnuvalarda buluşturan Tuzla Belediyesi, 3x3 Basketbol Turnuvası düzenledi.
İstanbul’un farklı noktalarından gelen basketbol severler, kıyasıya mücadeleler verdiler. Turnuvaya, 3 asil ve 2 yedekten oluşan 16 takım ve 80 sporcu katıldı.
Turnuvayı izlemek isteyen Tuzlalılar, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak saha kenarında hazır bulundular. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edildi. “Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum” Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeyi sürdürüyoruz. Yeni normalleşme adımları kapsamında, başlattığımız spor turnuvalarımıza bir yenisini daha ekleyerek basketbol severleri Tuzla’da buluşturduk. İstanbul’un farklı noktalarından gelen basketbol severler, sporun ruhuna uygun, rekabeti yüksek, centilmence maçlar yaptılar. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.
“Bu turnuvanın yapılması çok güzel bir şey” Turnuvada, daha önce şampiyon olmuş bir takımı yenmenin mutluluğunu yaşayan Doruk Arıcı, "Takımımıza çok güveniyoruz. Az önce yaptığımız maçta geçmişte turnuva kazanmış bir takımla karşılaştık. Ben Tuzla’da çok basketbol oynadım ama böyle bir ortam hiç görmedim. Bu turnuvanın yapılması çok güzel bir şey” diye konuştu.

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