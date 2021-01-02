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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tuzla’da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada

Tuzla’da doğalgaz patlaması...Panik anları kamerada

Patlama anı panik anları

( İSTANBUL )- Tuzla’da doğalgaz kutusunda patlama: 1 itfaiye eri yaralandı İSTANBUL

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- Tuzla’da bir apartman dairesinin doğalgaz kutusundan patlama meydana geldi. Olayda bir itfaiye eri yaralanırken binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken vatandaşların panik anı kameraya yansıdı. Olay İstasyon Mahallesi, Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinin girişinde meydana geldi. Apartman dairesinin girişinde bulunan doğalgaz kutusunda patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamaya müdahale ettikleri sırasında bir itfaiye yaralandı. Yaralanan itfaiye ekibi 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı (MB-
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