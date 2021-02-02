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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Tuzla'da doğalgaz kutusunda patlama: 3 yaralı

Tuzla'da doğalgaz kutusunda patlama: 3 yaralı

İtfaiye

Doğalgaz Kutusu Boru Hattı Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Doğalgaz Boru Hattı 

-Ambulans
-Polis
-Olay yeri
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla'da bina önündeki doğalgaz kutusunda patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi yaralanırken sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay 01:00 sıralarında tuzla Aydınlı mahallesi Süheyla sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan bir binanın önündeki doğalgaz kutusu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından alevler binanın ikinci katına kadar yükselirken olayı gören komşular itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken doğalgaz ekipleri sokağın doğalgaz boru hattını kapatarak yangının büyümesini engelledi. Binada bulunan altı kişi itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kişileri kurtardı.1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Olayı yaşayan Emre akyazan isimli vatandaş; "Muhtemelen birisi yakmıştır.yağmurlu havada sigaradan yanacak bir şey değil. Doğalgaz falan patladı apar topar çıktık evden balkondan atladık.itfaiye falan geldi.yaralı yok kalp rahatsızlığı olan bir dayı vardı o rahatsızlandı oğlu vardı o rahatsızlandı bende ufak tefek sıyrıklar var başka bir şey yok dedi.
Polis yangın ile ilgili çalışma başlattı
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