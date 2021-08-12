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Tuzla’da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tuzla’da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı

Tuzla’da devrilen hafriyat kamyonunun içinde sıkışan sürücü yaralandı

devrilen kamyon

İlk Müdahale Hastane Perini Altın Hafriyat Kamyonu 

-kamyondaki sürücünün çıkarılması
-sürücünün sedyeye alınması
-devrilen kamyondan detay
-olay yerinden detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Tuzla’da şantiye alanında toprak dökmek üzere damperi açılan kamyon, dengesinin bozulmasıyla devrilip yan yattı. Sürücü, yan yatan hafriyat kamyonunun içinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tuzla’da bir dolgu alanı şantiyesinde görevli hafriyat kamyonu sürücüsü Kadir Özkan, alana taş ve toprak dökmek üzere 41 AAB 173 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonunun damperini kaldırdı. Taş ve toprak yüklü hafriyat kamyonu damperinin açılmasıyla dengesi bozuldu ve devrilip yan yattı. Yan yatan kamyonun içinde sıkışan Kadir Özkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücü Kadir Özkan’ı sıkıştığı yerden kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. (BC-CGK-
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