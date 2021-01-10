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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Tuzla'da bir kişi araç içinde silahla kafasına sıktı

Tuzla'da bir kişi araç içinde silahla kafasına sıktı

Olay yeri

İntihar Fabrika Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Mermi çekirdeği
-İncelenen Araç
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla'da arkadaşının silahıyla kafasına sıktığı iddia edilen ismi ögrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Olay 23:30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi 34 AUP 32 plakalı BMW marka otomobille sokağa geldi. 1 kişi otomobilden inerek sokak üzerinde bulunan bir fabrikaya girerken araçta kalan henüz ismi öğrenilemeyen kişi aracın torpidosunda bulunan tabancayı alarak kafasına ateş etti. Silah sesini duyan arkadaşı ve fabrikada bulunanlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İntihar girişiminde buşunan kişinin arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Fikret Birdal isimli vatandaş, "Bir şey görmedim. Mutfağın camından dışarı baktım ambulans vardı. Yaralıyı gördüm ambulansa koyup, götürdüler. Dediklerine göre iflas etmiş galiba. Silahı kafasına sıkmış" dedi.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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