Tuzla’da beton mikseri yola devrildi: 1 yaralı

-Kaza yapan mikser

-Yoldaki beton

-Jandarma

-Yoldan detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Tuzla’da seyir halinde olan beton mikseri kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerine devrildi. Yan yatan beton mikserinin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Tuzla’da saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 26 KP 254 plakalı beton mikseri ile seyir halinde olan Mehmet Sağ virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri bariyerlerin üzerine devrilerek yan yattı. Mikserde bulunan betonun bir kısmı yola döküldü. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü Mehmet Sağ, olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Beton mikserinin devrildiği yolda bir başka sürücünün olmayışı olası facianın önüne geçti.

