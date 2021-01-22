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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Tuzla’da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti

Tuzla’da bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı hizmeti

Yatakların taşınması

Talak Sağlık Raporu Hasta Yakını 

-Ekipler
-Hastalar
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yatalak ve bakıma muhtaç hastalara hasta yatağı desteği veriliyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında teslim edilen hasta yatağının bakımları da yapılıyor. Tuzla’da ulaşılamayan ve konuşulamayan hiçbir vatandaş kalmaması için çalışmalar yapan Tuzla Belediyesi, yatalak ve bakıma muhtaç hastaları da unutmuyor. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, hastaların hasta yataklarını evlerine kadar giderek montajını yapıyor. Ayrıca bakımlarını da yapıyor. Yatalak ve bakıma muhtaç hastalar Tuzla Belediyesi Beyaz Masa’yı arayarak kayıtlarını oluşturuyorlar. Kayıt oluşmasının ardından ekipler, hastanın evine giderek Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere dikkat ederek teslimatı yapıyor. Teslimat sırasında hasta yatağının nasıl kullanılacağı da tarih ediliyor. “başvurudan bir iki gün sonra iletiyoruz” Gönül Elleri Çarşısı Büro Sorumlusu Özge Coşkun “İhtiyaç sahibi hasta yakınımız, hastasının sağlık raporu ile Tuzla Belediyesi Beyaz Masa’ya başvuru yapıyorlar. Daha sonra gerekli değerlendirmeler sonucunda sevkiyat ekipleri tarafından yardımları adreslere ulaştırılıyor. Arkadaşlarımız maske ve eldivenleri ile ihtiyaç sahibi ailelerimize teslimat yapıyorlar. Başvuru sonrasında bir iki gün içerisinde hasta yatağını teslim ediyoruz” dedi.

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