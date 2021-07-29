Tuzla’da ATM cihazında kart kopyalayan hırsızlar polisten kaçamadı

-şüpheli şahısların polis merkezinden çıkarılışı



( İSTANBUL ) -- Tuzla’da ATM cihazında ‘kart kopyalamalı’ hırsızlık İSTANBUL



- Tuzla’da ATM cihazlarına kamera ve kart kopyalama aparatı yerleştirerek hırsızlık yapan şahıslar emniyet güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan 2 şüpheliden birinin başka suç kaydı da olduğu tespit edilirken polis ekiplerinin şahsın evinde yaptığı aramada farklı hırsızlık suçlarından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 620 lira ve ATM kart kopyalama aparatları ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken diğeri tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay Tuzla’da Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesinde bulunan bir marketin önündeki ATM Cihazında gerçekleşti. Farklı tarihlerde bahse konu olan ATM cihazına kamera ve kart kopyalama aparatı yerleştirildiği bilgisini alan emniyet güçleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren A.G. ve İ.T. isimli 2 şüpheli şahsı tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüpheli şahısların olay yerine araç ile gelerek, aracı uzak bir yere park ettikten sonra ATM başında cihaz söküp taktıkları belirlendi. Araştırmaların devamında, olay esnasında kullanılan aracın A.G. isimli şahıs tarafından internet üzerinden satışa çıkarıldığı da tespit edildi. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği çalışmaların devamında A.G. isimli şahıs yakalanırken, İ.T. isimli şahsın başka bir suçtan denetimli serbestlik kapsamında dışarıda olduğu belirlendi. İ.T. isimli şahıs 27 Temmuz tarihinde Maltepe’de yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın evinde ve aracında yapılan aramada; 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet içerisinde gizli kamera bulunan aparat, 3 adet içerisinde elektronik düzenek bulunan kart kopyalama aparatı, 2 adet üzerinde açma-kapama düğmesi ile kart giriş yeri bulunan aparat, 2 adet metal aparat, 1 adet cep telefonu, 3 adet çift taraflı bant, 2 adet tornavida, 1 adet maket bıçağı ve işlediği suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 620 lira ele geçirildi. Emniyet güçleri tarafından konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden A.G., yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılırken İ.T. isimli şahıs “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” suçundan 28 Temmuz tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. (BC-MB-CGK-

