Tuzla'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

-kırılan ağacın görüntüsü

-polis ekiplerinin görüntüsü

-Ambulans görüntüsü

-aracın çekilmesi

-detay görüntüler



( İSTANBUL )- Tuzla'da sıkışmalı trafik kazası İSTANBUL



- Tuzla’da aşırı hız yapan alkollü sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek önüne gelen ağaca ve bir evin çitine çarptıktan sonra yol kenarında bulunan elektrik direğine vurarak durabildi. Olay, gece 02.30 sıralarında Tuzla Vatan caddesi'nde meydana geldi. 34 AEK 701 plakalı otomobili ile seyir halinde olan O.Ö.Ş. isimli otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Önce kaldırımda bulunan ağacı kırdı daha sonra da cadde üzerinde bulunan bir evin bahçe çitlerini kırdı. Çitleri de aşan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan 2 kişiyi itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaşanan olayda araç sürücüsü O.Ö.Ş. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken yanında bulunan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin otomobil sürücüsüne alkol testi yaptığı ve alkollü olduğu öğrenildi. Kazanın ardından başka bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kazaya karışan araç, çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde kazaya ilişkin çalışma başlattı.

