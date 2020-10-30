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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir için yola çıktı

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir için yola çıktı

ekipler

Deprem Geçmiş Olsun Gesi Deprem Bölgesi 

-ekiplerin koordinasyonu
-ekiplerin hazırlığı
-ekiplerin otobüse binmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında İzmir'in yaralarını sarmak için yola çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediyemiz Sivil Savunma ve Kent Konseyi Arama Kurtarma ekiplerimizi İzmir için yola çıktı. Elimizden gelen tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Teyakkuz halindeyiz." dedi.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de yoğun olarak hissedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Bazı evler yıkılırken bazı evlerde de hasarlar meydana geldi. Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında deprem bölgesine doğru yola çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı deprem ’den etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, " Belediyemiz Sivil Savunma ekipleri ve Kent Konseyi Arama Kurtarma ekiplerimiz İzmir için yola çıktı. Elimizden gelen tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Teyakkuz halindeyiz." dedi.

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