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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Tuzakçı gasp ve şantaj çetesi çökertildi

Tuzakçı gasp ve şantaj çetesi çökertildi

Zanlıların Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması

Şantaj Çetesi Adliye Binası Emniyet Müdürlüğü Şili Gasp Çetesi 

-Zanlıların otomobille adliyeye sevki
-Zanlıların adliye binasına alınması
-Adliye tabelası ve adliye binası

( MERSİN ) -- Rafa kaldırılan dosya savcılığın talimatıyla yeniden incelendi, 5 yıl sonra adalet yerini buldu MERSİN

- Mersin’in Erdemli ilçesinde evlerine çağırdıkları bir kişiye tuzak kurup gasp eden, çektikleri görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında meydana gelen olayda, 3 kişilik gasp çetesinin kadın üyesi A.S., bir şahsı evine çağırdı. Evin odalarına gizlenen çete üyesi F.S. ile M.B. ise eve gelen şahsı önce darp etti, ardından da üzerindeki giysileri çıkartıp bu haldeyken görüntülerini çekti. Çete üyeleri daha sonra da bu görüntülerle darp ettikleri kişiye şantaj yaptı. Gasp edildiğini ve kendisine şantaj yapıldığını ifade eden şahıs ise mahkemeye başvurduysa da delil yetersizliğinden dosya rafa kaldırıldı. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 tarihli dosya raftan indirildi, olayla ilgili yeniden inceleme başlatıldı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri gasp ve şantaj çetesinin geçmişe dönük HTS kayıtlarını inceledi, 20 günlük çalışmayla şahısların Adana’daki ikametlerini belirledi. Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla sabıkalı ve benzer suçlardan da aranan 3 şahsı gözaltına aldı. Zanlılar emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HSY-
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