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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Tuzağa düşürdükleri yabancı uyruklu kişileri oturma izni vaadiyle dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı

Tuzağa düşürdükleri yabancı uyruklu kişileri oturma izni vaadiyle dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı

-operasyondan ve ele geçirilen malzemelerden görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Oturma İzni Akalan Kamu Görevlisi Suç Çetesi Gözaltı 


- Ağına düşürdükleri yabancı uyruklu kişileri oturma izni çıkartma vaadiyle kandırıp dolandıran organize suç çetesine yönelik Ankara merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye’de oturum izni almak isteyenler kişileri tuzağa düşürüp, oturma izni alma vaadiyle kandıran ve bu yöntemle 110 yabancı uyruklu kişiyi dolandıran 51 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler 1 yıl süren fiziki ve teknik takip sonrası Ankara merkezli 11 ilde düzenledikleri operasyonla belirlenen şüphelilerden 45’ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait toplam 56 adreste yapılan aramalarda ise mağdurlara ait dilekçe, pasaport fotokopisi, kaşe ve sahte çalışma belgeleri ele geçirildi. Metruk binayı yabancı şahısların yerleşim yeriymiş gibi gösterdikleri tespit edildi Yakalanan şüphelilerden 11’inin kamu görevlisi olduğu ve kamu kurumunda yabancı şahısların dilekçelerine işlem yapılıyor izlenimi verdikleri, oturum ve çalışma izni almak isteyen yabancı şahısların işlerini takip etme vaadiyle rüşvet aldıkları, ellerinde polis yeleği ve telsizi bulundurarak yabancı şahısların ikametlerine gidip iş ve işlemlerin resmi görevliler tarafından takip ediliyor izlenimi verdikleri, yabancı şahısları LPG montajı, çocuk/yaşlı bakıcısı gibi işlerde çalışıyormuş gibi göstererek sahte belge düzenledikleri, bu belgelerle oturum almaya çalıştıkları, Kırıkkale ilindeki bir metruk binayı yerleşim yeri gibi gösterip yabancı şahısların ikametiymiş gibi gösterdikleri ve kamu görevlisi olan örgüt lideri C.A’nın aylık kiralama bedeli 15 bin TL olan lüks kiralık aracı kullandığı tespit edildi. (ALİ-BC -
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