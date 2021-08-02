Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Tutuşan kuru otlar hafif ticari aracı yaktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tutuşan kuru otlar hafif ticari aracı yaktı

Tutuşan kuru otlar hafif ticari aracı yaktı

İtfaiyenin yanan araca müdahalesi

Olay Yeri İnceleme Yangın Ticari Araç 

-Yanan araç
-Tutuşan otlar
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da hafif ticari aracın park halinde olduğu arsadaki kuru otların tutuşması sonuç alevler araca sıçradı. Motor kısmı yanarak hasar gören araçtaki yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, Kirişçi Mahallesi 45’nci Sokak’ta bulunan boş arsada çıktı. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapmakta olan bekçiler, arsa içerisinde park halinde olan 70 FK 931 plakalı hafif ticari araçtan alevlerin yükseldiğini fark etti. Bunun üzerine hemen itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yanan araç ile tutuşan kuru otlara müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Çıkan yangında hafif ticari aracın motor kısmında hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olay yeri inceleme ekibi de olay yerinde inceleme yaptı. Polis, araç sahibine ulaşamazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (ARD-MD-FM-
İlgili Foto Galeriler
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı