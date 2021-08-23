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Tütün tarlasından evine dönerken minibüs çarptı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tütün tarlasından evine dönerken minibüs çarptı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tütün tarlasından evine dönerken minibüs çarptı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay yerinden farklı açılardan görüntü

Polis Altın Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Gencin yerde yatan cansız bedeninden görüntü
-Cenazenin kaldırılmasından görüntü
-Acılı aile üyelerinden görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de tütün tarlasından evine dönen 17 yaşındaki genç, karşıdan karşıya geçmek üzereyken minibüs çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tütün tarlasında çalışan 17 yaşındaki Cengiz Çevik, evine dönmek üzere yola çıktı. Anayolda karşı karşıya geçmek isteyen gence S.M., idaresindeki 35 RC 834 plakalı minibüs çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 17 yaşındaki Cengiz Çevik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi alarak olay yerine gelen aile üyelerinin feryadı yürekleri dağladı. Minibüs şoförü S.M., polis ekiplerince gözaltına alınırken Çevik’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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