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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tut Elimi Derneği, Afrika’daki çalışmalarına devam ediyor

Tut Elimi Derneği, Afrika’daki çalışmalarına devam ediyor

Dernek yetkililerinden açıklama

(ÇAD) ÇAD

Alışveriş Sel Felaketi İsviçre İnsani Yardım Çadır Kent 


- Tut Elimi Derneği Afrika’daki insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Merkezi İsviçre’de bulunan Tut Elimi Derneği, Orta Afrika ülkelerinden Çad’ın Kanem Bölgesindeki Mao iline bağlı köylerde 25 adet su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. Dernek, program dahilinde Darül Erkan Külliyesi ve Kız Yetimhanesini ziyaret ederek, yetimhanenin mutfak ihtiyaçlarına katkıda bulundu. Çocuklara çikolata, şekerleme ikram edildi. Dernek gönüllülerinden Turgut Tunç yaptığı açıklamada, “Osmanlı’nın 1846 yılında gönderdiği askerlerin torunlarından Vidad ve Yeğeni Abdullah ile görüşme fırsatı bulduk. İhtiyaçlarını not aldık” dedi.
Bölgede, sadaka, adak kesimi ve Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapan Dernek yetkilileri, programın son günlerinde Türkiye Maarif Vakfı okullarını ziyaret ederek, Türkiye Maarif Vakfı Çad Koordinatörü İbrahim Duman’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son olarak sel felaketine maruz kalan başkent çevresinde çadır kentlere geçen bölge halkını ziyaret eden dernek yetkilileri, acil ihtiyaç listesi oluşturma çalışmalarına başladı.
3 bin kadar derme çatma yerlerde kalan halkın, temiz su, gıda, hijyen malzemesi, battaniye, mutfak malzemesi gibi acil ihtiyaçlarının listesini oluşturmak üzere diğer derneklerle görüş alışverişinde bulunuldu.
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