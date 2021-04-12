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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tuşba Belediyesinin yaptırdığı sahil yolu trafiğe açıldı

Tuşba Belediyesinin yaptırdığı sahil yolu trafiğe açıldı

Yoldan Drone görüntüsü

Uzunlu Sahil Yolu Yürüyüş Yolu Muhabir Bisiklet 

-geçiş yapan araçlardan görüntü
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN -DRONE) VAN

- Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında yapımına başlanan ve kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatan sahil yolu tamamlanarak araç trafiğine açıldı. Tuşba Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında hayata geçirilen ve ilçesinin 50 yıllık yol sorununu gideren proje kapsamında 5 bin 300 metre uzunluğunda kara yolu, bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldı. İHA muhabirine konuşan Belediye Başkanı Salih Akman, ilçeyi marka şehir haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Akman, “Van’da yıllardır hayal edilen sahil yolu projemizin 1. ve 2. etapları 11 milyon 430 bin liraya mal oldu. Günümüz şartlarına uygun olarak bisiklet ve yürüyüş yolları eklendi. Sahil yolumuz yaklaşık olarak 5 bin 300 metre uzunluğundadır. Bu 50 yılın kangreni haline gelen bir yoldur. Rabbim bizlere nasip etti, bizler yaptık. İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı’nı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsüne bağlanmaktadır. Aynı zamanda Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ‘Millet Bahçesi’ olarak planlanan ‘Tuşba Millet Bahçesi’ projemizi çevrelemektedir. Bu millet bahçemiz, 722 dönümden oluşmaktadır. Projemiz aynı zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde başlatılan yeşil bant çalışmasıyla entegrelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve Bakan Yardımcımız Fatma Varank’a teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın yardımıyla bu yolu tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk” dedi.
(MSA-Y)
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