Tuşba Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

-caddeleri tayzikli su ile yıkamaları

-çalışmalardan genel ve detaylar



( VAN ) VAN



- Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında da boş durmayarak cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderilen genelge çerçevesinde, akşam 21:00 da başlayarak ertesi gün saat 05:00’a kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tüm illerde olduğu gibi Van'da da sokak ve caddeler boş kaldı. Kısıtlamayı fırsata çeviren Tuşba Belediyesi ekipleri, Akköprü Mahallesi'nde gece boyu süren kapsamlı bir temizlik yaptı. Mahalledeki tüm cadde ve sokakları ince süpürme aracı ile süpüren ekipler daha sonra tazyikli su ile baştan sona kadar yıkadı. Toplam 9 araç ve 14 personel ile yürütülen yıkama çalışmalarını koordine eden Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, temizlik çalışmaları için sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiklerini söyledi.



Başkan Yardımcısı Yertürk: “Belediye Başkanımız Salih Akman'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gündüz vakti cadde ve sokaklar kalabalık olduğu için yıkama çalışmamızı yapamıyoruz şimdi sokağa çıkma kısıtlanması olduğu için cadde ve sokaklarımız bu fırsattan istifade edip program dahilinde tüm cadde sokaklarımızı yıkıyoruz” dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)



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