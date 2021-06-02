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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Turuncu Samsun'un 'mavi' ilçesi

Turuncu Samsun'un 'mavi' ilçesi

İlçeden görüntü

Sayılar Kalaba 

-İlçede vatandaşlardan detay
-Vatandaşlarla röp.
-detaylar

( SAMSUN -ÖZEL)- Samsun’un Yakakent ilçesinde 22-28 Mayıs arasında hiç vaka görülmedi SAMSUN

- Samsun’un Yakakent ilçesinde 22-28 Mayıs 2021 tarihi arasında tek bir vaka bile görülmedi.İl Sağlık Müdürlüğü Samsun’daki haftalık vaka sayısı (100 binde) rakamlarını açıkladı.
Açıklanan verilere göre, Yakakent ilçesinde 22-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında tek bir vaka bile görülmedi. Samsun’da ilçelere göre vaka sayısı (100 binde) insidans hızı en yüksek ilçe 98,7 ile Terme olurken, insidans hızı en düşük olan ilçe ise sıfır ile Yakakent oldu. Yakakent haftalık sıfır vaka sayısı ile Samsun’un ‘mavi’ renkteki ilçesi olarak dikkat çekti.Toplam 8 bin 703 yerleşik nüfusa sahip olan Yakakent ilçesi doğal güzelliği ile özellikle yaz aylarında mevcut nüfusunun 2 katı insan kalabalığına ulaşabiliyor. Ancak alınan tedbirler ve uygulamalar neticesinde Samsun’da azalan vaka sayıları ile birlikte Yakakent ilçesinde de vaka sayıları oldukça düştü. Samsun’un Covid-19 hastası bulunmayan tek ilçesi olan Yakakent’te 8-14 Mayıs tarihlerindeki insidans hızı 126,4’tü.Yakakentliler, kurallara uyulmasının sonucu korona virüs vakalarında düşüş yaşandığını, düşüşün nedeninin de vatandaşların kurallara uymasından kaynaklandığını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ettiklerini, ilçelerinde vaka görülmemesine rağmen kurallara uymaya devam edeceklerini söyledi.


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