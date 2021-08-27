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Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı

Turuncu kategoride aranan terörist saklandığı köy evinde yakalandı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

El Bombası Gözaltı Terör Örgütü İstihbarat Yardım ve Yataklık 


- Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü sözde Amed Eyaleti'nde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan Lilit Amed kod adlı Hatun Dağtaş isimli örgüt mensubu 26 Ağustos tarihinde Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kocaköy ilçesinde saklandığı köy evinde yakalandı. Teröriste yardım ve yataklık eden 2 kişinin de gözaltına alındığı operasyonda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
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