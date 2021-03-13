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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı görüntülendi

Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı görüntülendi

-Drone görüntüsü-

Şehit Gine Irak 

-15 Temmuz şehitler köprüsü ve Boğaz
-Boğazdan geçen gemiler
-Boğazın turkuaz rengi

( İSTANBUL - DRONE)- Turkuaz rengine bürünen boğaz, kartpostallık görüntüler oluştu İSTANBUL

- İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan kartpostallık manzara havadan görüntülendi. Turkuaz rengine bürünen İstanbul boğazı'nda oluşan kartpostallık manzara görenleri hayran bıraktı. Denizin rengi turkuaza döndü. Boğazın turkuaz manzarasını seyretmek isteyen vatandaşlar boğaza akın etti. Oluşan manzara havadan görüntülendi. 15 Temmuz şehitler köprüsü ve geçen gemilerle birlikte turkuaz boğaz eşşiz bir güzellik oluşturdu. (OFY-
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