Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov başkente köpeğinin heykelini dikti

- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov başkente köpeğinin heykelini dikti

dev köpek heykeli

Açılış Töreni Köpek Amed Başkent 

-açılış töreninden detaylar

(AŞKABAT) AŞKABAT

- Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, en sevdiği köpeğinin 6 metre yükseklikte heykelini yaptırarak başkent Aşbakat'a dikti. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, en sevdiği yerli Alabay cinsi köpeği için bir heykel yaptırdı. Başkent Aşkabat'a dikilen 6 metre yükseklikteki altın sarısı renkteki dev heykelin açılışı, şiirler eşliğinde gerçekleştirilen tören ile yapıldı. Heykelin alt kısmında led bir ekran da bulunurken, yapımının ne kadara mal olduğu bilinmiyor. Berdimuhamedov daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aynı cinste bir köpek hediye etmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler KarşılaşmasıFotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması
Fenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarFenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement