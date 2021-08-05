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Türkiye’yi diken üstünde tutan yangında alevler Termik Santrali böyle sardı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye’yi diken üstünde tutan yangında alevler Termik Santrali böyle sardı

Türkiye’yi diken üstünde tutan yangında alevler Termik Santrali böyle sardı

YANGINI AN BE AN KAYDEDEN DRON GÖRÜNTÜLERİ

( MUĞLA - DRONE)- Havadan alınan anlık drone görüntüleri ile ekipler yönlendirildi, facia önlendi MUĞLA

Orman Yangınları Yangın Aşı Termik Santral Irak 


- Türkiye’yi diken üstünde bırakan ve 8 gündür mücadele edilen Muğla’daki orman yangınlarında en zorlu anlardan biri Kemerköy Termik Santrali bölgesinde yaşandı. Türkiye’yi düken üstünde tutan yangında alevler Termik Santrali böyle sardı. Muğla’nın 7 ayrı ilçesinde zaman zaman 14 ayrı noktada devem eden orman yangınlarına ülkenin dörtbir yanından ve çeşitli dost ülkelerden gelen ekipler müdahale etti. Yaklaşık 200 saatten bu yana alevlerle mücadelenin sürdüğü Muğla’daki en kritik noktalardan biri olan Ören Bölgesi’nde bulunan Kemerköy Termik Santrali’nda olağanüstü bir tedbir alınmasına rağmen alevle hendekleri aşıp termik santrale ulaştı. Havadan ve karadan müdahalelerin aralıksız sürdüğü yangında gerek olumsuz iklim koşulları gerekse arazi yapısı nedeniyle alevlerin termik santrale ilerleyişi dronla saniye saniye kaydedildi. Usta dron pilotu Batuhan Atılgan tarafından kaydedilen görüntüler, yangının vahametini ve tehlikenin nasıl önlendiğini böyle kaydetti.
(İK-
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