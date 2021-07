Türkiye Şampiyonası’nda Bursa’nın gururu oldu

-mehmet aslan detayı

- Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Aslan, ‘8. Türkiye Patika Oryantiring Şampiyonası’nda birinci olarak Bursa’nın göğsünü kabarttı. Şampiyonada 5. kez birincilik madalyasını kazanan Aslan, Avrupa ve Dünya Patika Oryantiring şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’nde görevli bedensel engelli Mehmet Aslan, işyerindeki çalışkanlığının yanı sıra uğraştığı oryantiring sporunda elde ettiği başarılarla da örnek oluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz Nisan ayında ‘Ayın personeli’ de seçilen Mehmet Aslan, 2012 yılından beri oryantiring sporuyla uğraşırken, yurt içinde ve yurt dışında birçok şampiyonaya katılarak Bursa’yı ve Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Bursa Oryantiring Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda Milli Sporcu olmayı başaran Aslan, son katıldığı 8. Türkiye Patika Oryantiring Şampiyonası’nda da zirvede yer alarak Bursa’nın gururu oldu. 5 kez Türkiye şampiyonu olmayı başaran Milli Sporcu, ilerleyen zamanda Büyükşehir Belediyespor bünyesinde oryantiring branşı açılması halinde Büyükşehir Belediyesi formasıyla yarışmalara katılmak istediğini söyledi.



Turnuvalarda kazandığı madalyaları yanından ayırmayan Mehmet Aslan, her gün onlara bakarak kendini bir sonraki yarışlara motive ettiğini dile getirdi. “Evin içinde tıkılı değilim, çalışıyorum” Türkiye Patika Oryantiring Şampiyonası’nda Bursa’yı başarıyla temsil ettiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Aslan, oryantiring sporunun sadece hedef bulmak olmadığını, kişinin kendine olan güvenini de geliştirdiğini belirtti.

Oryantiringin her yerde yapılabilen bir spor olduğunu ifade eden Mehmet Aslan, patika oryantiringin de engelliler arasında yapıldığını ve en zor türü olduğunu dile getirdi. 1993 yılında Bursa’da doğduğunu ve 5 kardeşi bulunduğunu anlatan Aslan, bir seminer aracılığıyla oryantiring sporuyla tanıştığını söyledi.



2013 yılında ilk kez Türkiye Şampiyonası’nda yer aldığını belirten Aslan, “Sakarya’daki son şampiyona çok zor şartlar altında yapıldı. Yoğun yağmur sebebiyle bazı arkadaşlar yarıştan çekildi. Ama ben bırakmadım. Ruhum inatçıdır. Bana eskortluk eden arkadaş ‘Bırakalım’ demesine rağmen ısrar edip devam ettim. Sonunda derece elde ettim. Bir engelli olarak sporun içinde olmak ve derece elde etmek çok güzel bir duygu. Hayata tutunuyorsunuz. Bir spor icra ettiğim için sevinçliyim. Evin içinde tıkılı değilim. Çalışıyorum, spor yapıyorum” dedi.

“Sadece evlerinde çıkmaları yeterli” Engelli bireylerin bir spor dalıyla meşgul olması gerektiğini anlatan Aslan, oryantiringin de birçok engelli için uygun spor dalı olduğunu ifade etti.

İlk defa 2015 yılında Hırvatistan’daki Avrupa Patika Oryantiring Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadığını aktaran Aslan, “Türkiye patika oryantirig şampiyonalarında 5 birinciliğim var. Hedefim Avrupa’da ve daha sonra dünya şampiyonasında derece elde etmek. Bunun için canla başla çalışıyorum. Bu sporu akli dengesi yerinde olan tüm engelli bireyler yapabilir. Sadece evlerinde çıkmaları yeterli. Boş oturmak yerine bir sporla uğraşmanın ne kadar güzel olduğunu anlayacaklar” diye konuştu.

Milli Sporcu Mehmet Aslan’ın babası Mustafa Aslan ise, “Oğlum işinde çok titiz, çalışkandır. Severek yapar. İşyerinde başarılı olduğu gibi evde de devamlı ders çalışır. Sabaha kadar hiç uyumadan ders çalıştığını bilirim. Katıldığı şampiyonalarda başarılı oluyor. Devamı için dua ediyoruz” dedi.

Milli Sporcunun çalışma arkadaşı Sanat Tarihçisi Dilek Yıldız Karakaş, Mehmet Aslan’ın çok çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü olduğunu belirtti.

Karakaş, “Mehmet’in mesai saati mefhumunun olmaması bizlere her zaman örnek olmuştur. Elde ettiği başarılardan hepimiz çok gurur duyduk. Her zaman yanındayız. Kendisinin daha fazla desteklenmesi gerekir. Motivasyonunu yükseltmeliyiz” diye konuştu.

