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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı

- Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı

TOPLANTI DETAY

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

İslamabad İslam Bakanlık Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katılımıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilen ve daha sonra Pakistanlı mevkidaşı Şeyh Mahmud Kureyşi ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, ardından Pakistan Başbakanı İmran Khan ile görüştü. Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katıldı.
Toplantı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katılımıyla başladı.
Çavuşoğlu'nun Pakistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.
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