Türkiye onu polise alkollü yakalanınca tanımıştı: 9 ay hapis cezası aldı

-Türkü söyleyip ve yaşananlar (Arşiv)

-Murat Akçakaya’nın adliyeye gelişi

-Adliyeden çıkışı

-Murat Akçakaya ile röp.

-Murat’ın adliye önünde oturması ve arkadaşı ile konuşmaları



( KARABÜK -ÖZEL)- "Yandık bu gece, herkes yanlışını bilecek" sözleriyle tanınan Murat Akçakaya:- "Devlet ne derse o olur, yaptık bir cahillik”- "11 bin 500 liralık cezayı arabayı satarak ödedik, şimdi 9 ay ceza aldık” KARABÜK



- Karabük’te 6 ay önce sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak yakalanan ve söylediği sözler ve oynaması ile Türkiye’nin tanıdığı Murat Akçakaya, 9 ay 5 gün hapis cezası aldı.Geçtiğimiz Aralık ayında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında noktasında lastiği patlak şekilde otomobili ile ilerleyen Murat Akçakaya uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulmuştu. Kimlik kontrolü yapılan ve alkollü araç kullanmaktan daha önce iki kez ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü Akçakaya, alkolmetre ile yapılan ölçümde 128 promil alkollü çıkmış, üstüne otomobilin muayenesinin de olmadığını tespit eden ekipler, sürücüye toplam 11 bin 500 TL para cezası kesmişti.“Sosyal medyada milyonlarca kez izlendi”Polis ekiplerin işlemlerini yaptığı sırada ayakta durmakta güçlük çeken Akçakaya, trafik ekiplerine "Siz varsanız biz varız. Ceza ise ceza. Haksızsam yazacaksın aga bu kadar basit. Sen haklısın, ben haksızım. Herkes yanlışını bilecek. Yandık lan bu gece” dedikten sonra şarkı söyleyip oyun oynama anları haberlere konu olmuş, sosyal medya da ise milyonlarca kez izlendi.“Arabayı sattık cezaya bile yetmedi”Akçakaya, Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlaması ve aracının muayenesiz olmasından dolayı toplam 11 bin lira para cezası aldığını belirterek, “Cezayı ödemek için o günkü arabamı sattım ama parası cezalara bile yetmedi ama sağdan soldan toplayarak cezayı kapattım” dedi.

"Bu sefer gerçekten yandık”Daha sonra açılan mahkeme sürecinin de sona erdiğini kaydeden Murat Akçakaya, "Daha sonra 11 ay 5 gün hapis cezası aldım bu da 9 ay 5 güne düştü. İstinaf ettirdim kapalı cezaevinde yatacağız. Devlet ne derse o olur. Yaptık bir cahillik. Kimseye tavsiye etmiyorum böyle bir şey yapmayı. Bu sefer gerçekten yandık. Pişmanlık illaki var. Bir yerden de tüm Türkiye beni tanıdı. Bu olaydan dolayı iş yerimde sıkıntı yaşadım işten çıktım. Şimdi yeni bir farklı iş yerine işbaşı yapacağım. Hayata sıfırdan yeniden başlayacağım artık” diye konuştu.



