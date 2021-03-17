Türkiye’nin tek kadın radar polisi Antalya'da hıza geçit vermiyor

-Fatma Yılmaz detay

-Fatma Yılmaz’ın uygulama noktasına duba dizmesi

-Sabit radar uygulaması detay

-Yılmaz’ın hareketli radar konumuna geçmesi

-Aracı sürmesi (araç içinden detay)

-Radar cihazını kontrol etmesi

-Radar aracından drone görüntüsü

-Trafikten detay (drone)

-Fatma Yılmaz röportaj



( ANTALYA -ÖZEL)- Cezaya itiraz etmek için radar aracına gelen sürücüler kadın polisi görünce üslupları değişiyor- “Radarcı olduktan sonra selam verdiğimiz, bize ezberlememiz için plakalarını söylüyor”- Hız ve torpil konusunda çok hassas olan Yılmaz, yasal sınırı aşanın gözünün yaşına bakmıyor- Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fatma Yılmaz: "Erkek sürücülerin üslubu değişiyor”- “Yeri geliyor babama da ‘Hız yapma bunun dönüşü yok” ikazında bulunuyorum” ANTALYA



- Türkiye’nin aktif olarak tek başına çalışabilen tek kadın gezici ve sabit radar görevlisi Fatma Yılmaz (29), mesleğini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Görev değişikliği sebebiyle daha önce bu işi yapan hemcinsinden görevi devralan Yılmaz, eş, dost, akraba torpiline kesin bir dille sert çıkıyor. Hız konusunda babasını dahi ikaz ettiğini belirten Yılmaz, “Radarcı olduktan sonra selam verdiğimiz, bize ezberlememiz için plakalarını söylüyor. Öyle bir şey yok. Radarda tamamen görüntü kaydıyla çalışıyoruz ve bunun geri dönüşü yok” diyerek sürücülere uyarılarda bulundu. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 3 yıldır polis memurluğu yapan 29 yaşındaki Fatma Yılmaz, 6 aylık radar eğitimini tamamlamasının ardından 2 ay önce gezici ve sabit radar görevine başladı.

Kendisinden önce, Türkiye’nin aktif olarak tek kadın gezici ve sabit radar görevini yapan polis memuru Zehra Büyükadam’ın görev değişikliğiyle nedeniyle, tek kadın radar olarak kayıtlara geçen Yılmaz, kentin işlek arterlerinde resmi radar aracıyla her sabah mesaisine başlıyor. Sabit görevdeki uygulama noktasında dubaları yerleştiren Yılmaz, aracına döneceği sırada dahi arkasını araçlara dönmüyor. Yılmaz, sürüş anında ise bir an olsun bile gözünü radar cihazından ayırmıyor ve gösterdiği özveriyle dikkat çekiyor. Kendisini fark eden sürücülerin şaşkınlığını gizleyemediği Yılmaz, hız sınırı aşanın da gözünün yaşına bakmadan cezai işlemi uyguluyor. “Mesleğimi çok seviyorum” 6 ay önce eğitim aldıktan sonra son 2 aydır radar ekiplerinde görev yaptığını belirten Yılmaz, mesleğini canı gönülden sevdiğini dile getirdi. Gezici ve sabit radar olarak çalışmanın zorluklarına değinen Yılmaz, “Antalya’nın sıcağı ve klimayı kullanamıyor olmak bizim için bir zorluk. Araçların hızını ölçerken klima yanıltabiliyor. O yüzden kullanmıyoruz. Ancak mesleğimi çok sevdiğim için bu bana zorluk olarak gelmiyor” dedi.

“Erkeklerin üslubu değişiyor” Sürücülerin kendisini görünce şaşkınlık yaşadığını aktaran Yılmaz, “Erkeklerle farklı diyaloglarımız oluyor. ‘Radara girdik mi? diye sormaya geldiklerinde bir kadın görünce, önce bir şaşkınlık oluyor ama bunun yanı sıra üslup ve tavırlarında olumlu etki de görüyorum. Bu konu da duyarlılıklarından dolayı ayrıca onlara teşekkür ediyorum. Ceza yazınca normalde çok sert bir tavırla karşılaşılabiliyor ama bir kadın olunca bu tavırları daha ılımlı oluyor. Yeri geliyor teşekkür ederek gittikleri oluyor. Kadın sürücülerde de 8 Mart’ta bir kadın sürücü, radara girip girmediğini öğrenmek için aracımızın yanına geldi. Camı açtığında bir kadınla karşılaşınca şaşırdı. Radara girdiğini, ceza işlem uygulanacağını ve adresine gönderileceğini söyledik. Kadın gidip 15-20 dakika sonra elinde çiçeklerle geldi. Bir kadın görmüş olmanın onu çok mutlu olduğundan bahsetti. Ben de çok mutlu oldum ve onur duydum” ifadelerini kullandı. “Selam verdiğimiz plakasını söylüyor” Yılmaz, bazı sürücülerin çeşitli torpil beklentilerinin de olduğunu belirterek, “Radarcı olduktan sonra selam verdiğimiz, bize ezberlememiz için plakalarını söylüyor. Ezberlememiz yönünde beklentileri oluyor. Öyle bir şey yok. Kayıt tamamen radarda. Görüntü kaydıyla çalışıyoruz ve bunun geri dönüşü yok. Plakalar ve hızlar çok net. Yeri geliyor babama da ‘Baba hız yapma bunun dönüşü yok” ikazında bulunuyorum” diye konuştu.

“Affı olmayan biz değiliz, hız” Sürücülere hız konusunda uyarılarda bulunan Yılmaz, “Affı olmayan biz değiliz, hız. Keşke tüm vatandaşlarımız bizimle birlikte yaralanmalı ve ölümlü kazaları yerinde inceleyebilseler. O zaman bunu daha iyi anlayabileceklerinden eminim. Hız yaparken sevdiklerini göz önünde bulundursunlar. Onları asla unutmasınlar. Ne yazık ki sürücülerin tek korkusu maddi anlamda bir cezai işlemin olması. Bu çok üzücü bir durum aslında” diyerek sözlerini tamamladı.



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