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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye’nin ‘Tartışmasız En İyi’ otelleri belli oldu

Türkiye’nin ‘Tartışmasız En İyi’ otelleri belli oldu

arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)- Oruçoğlu Termal Otel ‘Tartışmasız En İyiler’ ödülünü aldı AFYON KARAHİSAR

Destina Yıldızlı Karahisar Gori 


- Otel ve konaklama tesislerinin hizmet, kalite ve müşteri memnuniyetini esasına göre verilen ‘Travellers’ Choice-Tartışmasız En İyiler’ ödülünü Türkiye’nin ve Afyonkarahisar’ın ilk 5 yıldızlı termal oteli olan Oruçoğlu Termal Oteli de alarak büyük bir başarıya imza attı.Dünyanın en büyük seyahat yorum sitesi TripAdvisor, kullanıcıların oyuyla belirlediği Traveller’s Choice listesini açıkladı.
Yüksek puan alan işletmelerin iki farklı ödülle değerlendirildiği sistemde, Travellers’ Choice - Tartışmasız En İyiler (eski adıyla Travelers’ Choice), verilen en büyük ödül. Bu ödül hizmet, kalite ve müşteri memnuniyetini esas alarak belirli kategorilerdeki ve coğrafyalardaki tartışmasız en iyi olan otelleri, destinasyonları, restoranları, deneyimleri gibi başarıları belirliyor ve sıralıyor.“Afyonkarahisar’da ödülü alan ilk otel Oruçoğlu Termal Otel oldu”Önceki adıyla Mükemmellik Sertifikası olan Travellers’ Choice kullanıcılardan sürekli olarak harika yorumlar alan konuk ağırlama işletmelerini takdir etmek amacıyla veriliyor. Değerlendirmeler sonucunda bu yıl Türkiye’nin ve Afyonkarahisar’ın ilk 5 yıldızlı termal oteli olan Oruçoğlu Termal Otel ödüle layık görüldü.
Müşterilerine bir birinden farklı ve güzel olanakları içinde olduğu termal tatil sunan Oruçoğlu Termal Otel aynı zamanda Afyonkarahisar’da ödülü alan ilk otelde oldu.
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