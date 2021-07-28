Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı

Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı

Klipten görüntüler

( BURSA )-“Bir şehirde Türkiye’nin tüm güzellikleri” mest etti-İşte Türkiye’de trend topic olan Bursa filmi BURSA

Yamaç Paraşütü Tarım Tanıtım Filmi Off Road 


- Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin özellikle doğa ile baş başa kalmak, yürüyüş, kamp, motokros, yamaç paraşütü, off road tutkunlarını hedef aldığı yeni tanıtım filmi büyük beğeni topladı. #KendiniKeşfet #YaşaMustafakemalpaşa ve #CometoMustafakemalpaşa hastagları yoğun ilgi nedeniyle uzun süre Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. “Bir şehirde Türkiye’nin tüm güzellikleri” sloganı ile Mustafakemalpaşa’nın doğal ve tarihi değerlerini tanıtmak için çalışma başlatan Başkan Mehmet Kanar’ın hedefinde bu kez ilçenin tarımsal ürünleri ve yöresel lezzetleri yerine özellikle pandemi sonrası bir sırt çantası ile kendisini doğaya teslim eden plaza çalışanları ve gençler vardı. “Hem çok yakınız, hem de çok güzeliz” Doğa tutkunlarının bir solukta kendilerini Mustafakemalpaşa’nın eşsiz güzelliklerine teslim edeceğini açıklayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Gerçekten de Mustafakemalpaşa’mız ayrıcalıklı güzelliklere ve değerlere sahip. Başta Bursa’mız olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve İzmir gibi büyükşehirlere hem çok yakınız hem de çok güzeliz. Bekleriz.” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı