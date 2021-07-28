Türkiye’nin konuştuğu Bursa filmi büyük beğeni topladı



- Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin özellikle doğa ile baş başa kalmak, yürüyüş, kamp, motokros, yamaç paraşütü, off road tutkunlarını hedef aldığı yeni tanıtım filmi büyük beğeni topladı. #KendiniKeşfet #YaşaMustafakemalpaşa ve #CometoMustafakemalpaşa hastagları yoğun ilgi nedeniyle uzun süre Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı. “Bir şehirde Türkiye’nin tüm güzellikleri” sloganı ile Mustafakemalpaşa’nın doğal ve tarihi değerlerini tanıtmak için çalışma başlatan Başkan Mehmet Kanar’ın hedefinde bu kez ilçenin tarımsal ürünleri ve yöresel lezzetleri yerine özellikle pandemi sonrası bir sırt çantası ile kendisini doğaya teslim eden plaza çalışanları ve gençler vardı. “Hem çok yakınız, hem de çok güzeliz” Doğa tutkunlarının bir solukta kendilerini Mustafakemalpaşa’nın eşsiz güzelliklerine teslim edeceğini açıklayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Gerçekten de Mustafakemalpaşa’mız ayrıcalıklı güzelliklere ve değerlere sahip. Başta Bursa’mız olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve İzmir gibi büyükşehirlere hem çok yakınız hem de çok güzeliz. Bekleriz.” şeklinde konuştu.



