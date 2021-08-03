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Türkiye’nin ilk Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi Afyonkarahisar’da açıldı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin ilk Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi Afyonkarahisar’da açıldı

Türkiye’nin ilk Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi Afyonkarahisar’da açıldı

Açılıştan detay

Li Na Tarım Teknoloji Karahisar Köprü 

-sergilenen eserlerden detay
-açıklama

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde, Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yürütülen "Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması" isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında Türkiye’nin ilk Tarım Hayvancılık ve Nalbant Müzesi açıldı. Müze ile nesiller arasında bir kültür köprüsü kurulması amaçlanıyor. Müzede, eskiden kullanılan ancak tarım ve teknoloji ilişkisinin artmasıyla önemini yitirmiş olan kağnı arabası, düven, kara saban, atkı, yaba, dirgen, tırpan, orak, üvendire, semer, heybe, manda derisinden özel olarak yapılmış demirci körüğü ile nallama öncesi öküzleri yatırdıktan sonra tespit etmeye yarayan tezgah, tırnak törpüsü, renet, mühre, demirci örsü, kerpeten, tokmak, nal çekici, sunturaç ile at, eşek ve öküz nalları gibi çeşitli nalbant malzemeleri sergileniyor. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, müzenin hazırlık aşamasında görevlilerin çok yoğun çaba sarf ederek müzeyi hazır hale getirdiklerini söyledi.

Çiçek, “Burada büyük bir emek harcandı. Hep beraber buranın açılışını yapıp gezeceğiz inşallah. Afyonkarahisar’ımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Açıklamanın ardından müzenin açılış kurdelesi kesildi. Ardından müzeyi gezen Vali Çiçek ve beraberindekiler sergilenen tarım aletleri hakkında bilgi aldı. Öte yandan müzede yer alan malzemelerin bedelsiz olarak çiftçiler tarafından bağışlandığı öğrenildi. (MT-GC)
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