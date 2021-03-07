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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Türkiye’nin ilk spor temalı Millet Bahçesi

Türkiye’nin ilk spor temalı Millet Bahçesi

Drone görüntüsü

Yürüyüş Yolu Bisiklet Yolu Futbol Sahası Kamulaştırma Kıraathane 

-Detaylar

( TRABZON -DRONE) TRABZON

- Türkiye’de ilk kez spor temalı olarak yapımına başlanılan Ortahisar Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki aylarda açılması planlanan millet bahçesinde futbol sahası, tribün, buz ve kaykay pisti olacak. Türkiye’de ilk kez İstanbul’un dışında şampiyonlukların yaşandığı Trabzonspor’un eski stadı Hüseyin Avni Aker’in yerinde yapımına başlanılan Ortahisar Millet Bahçesi, Türkiye’de ilk kez spor temalı millet bahçesi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 62 dönümlük alanda inşası devam eden millet bahçesinde Türkiye’deki diğer millet bahçelerinde olmayan futbol sahası ve tribün olacak. Vatandaşların rahatlıkla spor yapabileceği bir sistem kurulan millet bahçesinde 400 metrekarelik alanlar sentetik buz pateni sahası inşa ediliyor. Çalışmaların büyük oranda tamamlandığı millet bahçesinde çocuklar ve gençler için 600 metrekare alanda da kaykay yapılabilecek 8 rampa ve çanak düzeneği yapıldı. 7 binin üzerinde bitki ve ağacın dikilerek yeşil alana dönüştürülen millet bahçesinde millet kıraathanesi, restoran, eğlenme ve dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacak. Ortahisar Millet Bahçesi’nin altında 300 araçlık otopark da yapılıyor Bölgedeki Orman işletme lojmanlarının yıkımının gerçekleştirilmesi ikinci etabın başladığı millet bahçesinde denizle bağlantıyı kesen görüntüyü ortadan kaldıracak. Deniz kısmındaki binalarla ilgili kamulaştırma sürecinin başladığı bölgede yıkımlar tamamlandığı 62 dönümlük büyük bir millet bahçesi olacak. Birinci etabının maliyeti yaklaşık 23 milyon lira olan Ortahisar Millet Bahçesi’nin altında 300 araçlık otopark da yapılıyor. Trabzon’un vitrin projelerinden biri Trabzon'un vitrin projelerinden olan Millet Bahçesi’nde 1 adet bin 12 seyirci kapasiteli tribün, 1 adet gösteri havuzu, 1 adet restoran, 1 adet millet kıraathanesi, 1 adet güvenlik müştemilatı, 1 adet su deposu bulunacak. Ayrıca 2 adet çocuk oyun alanı, 1 adet egzersiz alanı, bisiklet, koşu ve yaya yolları, 29 bin 719 metrekare çim alan, 6 bin 125 metrekare etkinlik alanı, bin 768 metre yürüyüş yolu, 270 metre bisiklet yolu, 326 metre koşu yolu yer alacak. Çalışmalar kapsamında bin 16 adet ağaç ile 7 bin 432 çalı ve yer örtücü bitki dikimi yapılacak.
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