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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, mezarı başında dualarla anıldı

Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, mezarı başında dualarla anıldı

-Anma töreninden detay görüntüler

( BURDUR ) BURDUR

Şehadet Anma Töreni Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 


- Bucak'ta ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, şehadetinin 20. yıldönümünde mezarı başında anıldı. 9 Şubat 2001'de 3'üncü Konya Ana Jet Üs Komutanlığında, F-5A uçağı ile eğitim uçuşu sırasında uçağın düşmesi sonucu şehit olan Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, ölümünün 20’nci yıl dönümünde Hacısarılar Mezarlığı şehitliğinde mezarı başında anıldı. Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök’ün şehitlikteki anma törenine Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, şehitlerin yakınları, Şehit Ayfer Gök Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, vatandaşlar katıldı.
Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Cumhuriyet Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök ve tüm şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı. Çiçek merasiminin ardından Bucak İlçe Müftüsü Mehmet Ersöz ve ilçe müftülüğünde görevli din adamları tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua yapıldı. (ÖÖ-
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