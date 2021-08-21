Türkiye’nin ilk özel şekilli balonları üretildi

-ROKET ŞEKLİNDEKİ BALONUN HAVALANMASI

-ROKET ŞEKLİNDEKİ BALONUN GÖKYÜZÜNDEN GÖRÜNTÜSÜ

-PASHA BALLOONS YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALİS AYDOĞAN İLE RÖPORTAJ



( NEVŞEHİR ) -- Kapadokya ikinci uluslararası balon festivaline hazırlanıyor NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önelim turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yerli üretilen şekilli balonlarla 2. Uluslararası Kapadokya balon festivaline hazırlanıyor. Türkiye’de ilki 2019 yılında yapılan Uluslararası Kapadokya Balon festivalinin bu yıl ikincisi düzenleniyor. 28,29 ve 30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 2.Uluslararası Kapadokya Balon festivalinde bu yıl ilk kez yerli üretilen şekilli balonlar görsel şölen yaşatacak. Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan yaptığı açıklamada bu yıl 2.Uluslararası Kapadokya Balon festivalinin heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Aydoğan, “2019 yılında ilk Kapadokya uluslararası balon festivalini gerçekleştirmiştik. 2020 yılında pandemi sebebiyle herhangi bir festival gerçekleştiremedik. Bu yılda özellikle üretim firmamız olarak ürettiğimiz Türkiye’de üretilen ilk şekilli balonlarımız ile beraber ve yurtdışından gelen balonlarla beraber ikinci uluslararası Kapadokya balon festivalini gerçekleştireceğiz. Firmamız olarak üç farklı şekilli balon ürettik. Kalp şeklinde bir balon, roket şeklinde bir balon ve 30 Ağustos için özel Türk bayrağı şeklinde bir balon üretmeyi başardık. İnşallah bu festivalimizde bu balonlarımızla beraber görsel şölen ile Kapadokya’da misafirlerimizi görmek istiyoruz” dedi.

“Balon festivaline İspanya ve Portekiz katılacak” 2.Uluslararası Kapadokya Balon festivaline Türkiye’nin yanı sıra İspanya ve Portekiz’den gelecek olan özel şekilli balonlar katılırken pandemi ve karantina nedeniyle İngiltere, Brezilya, Fransa, Belçika ve Japonya’dan katılım sağlanamayacak. Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, “Balon festivalimize İspanya ve Portekiz’den katılım var. İngiltere, Brezilya, Fransa, Belçika ve Japonya pandemi ve karantina şartlarına takıldığı için bu yılki festivale katılma şansına sahip olamadılar. Festival fikri ilk oluştuğunda yaklaşık 5 yıllık düşünce ile 2019 yılında ilkini gerçekleştirmiştik. Dünyada en yoğun yolcu uçuşunun yapıldığı nokta Kapadokya. Pandemi sonrasında yine gördük ki dünyada en fazla balon yolcu uçuşu ve balon uçuşunun yapıldığı nokta Kapadokya. Festivalle beraber amacımız dünyada bir numara olarak ABD, Meksika ve Fransa’daki balon festivallerini de zaman içerisinde geçerek “Roket balon 3 ay içerisinde hazırlandı” Pasha Balloons tarafından 2.Uluslararası Kapadokya Balon festivali için Türkiye’nin ilk yerli şekilli balonları olan kalp şekilli balon, roket şekilli balon ve Türk Bayrak şeklinde balon gökyüzü ile buluşacak. Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan yerli ve milli şekilli balonların üretiminin 3 ay ile 4 ay arasında üretilebildiğini söyledi.



Aydoğan, “Şekilli balonların üretimi 3 ay ile 4 ay arasında bir süreç almaktadır. Özellikle roket balonumuz 3 aylık süreç içerisinde tamamlanmıştır. Şekilli balonlar normal balonlara göre daha uzun zaman almaktadır” dedi.

(COŞ-AG-

