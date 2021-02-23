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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin en yaşlıları arasında, yıllara meydan okuyor

Türkiye’nin en yaşlıları arasında, yıllara meydan okuyor

-Kangal köpeği çiftliğinden detay

Köpek 

--Umut Taşdelen açıklama
--Yaşlı köpekten detay

( SİVAS ) -- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Türkiye’nin en yaşlı köpeklerinden biri olan 18 yaşındaki Şerkan adlı Kangal köpeği ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyor SİVAS

- Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Türkiye’nin en yaşlı köpeklerinden biri olan 18 yaşındaki Şerkan adlı Kangal köpeği ilerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyor. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bir çiftlikte yetiştirilen Türkiye’nin en yaşlı köpeklerinden biri olan Şerkan adlı Kangal köpeği görenlerin dikkatini çekiyor. İlçede Umut Taşdelen’e ait Kangal köpeği çiftliğinde yetiştirilen yaşlı köpeğin bakımı yıllardır büyük bir özenle yapılıyor. Sahibi Taşdelen tarafından her türlü ihtiyacı giderilerek yetiştirilen 18 yaşındaki yaşlı köpeğin bu günlerde ise hiçbir sağlık problemi bulunmuyor. Taşdelen yaşlı köpeğinin geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olan Altınyayla ilçesinde eksi 26 dereceyi atlattığını ifade etti.
Yaşlı köpeğine vefa borcunun olduğunu söyleyen Taşdelen, ilgi ve sevgi göstererek bu vefa borcunu ödemeye çalıştığını ifade etti.
Yıllara meydan okuyor, en soğuk geceyi atlattı. Kangal Köpeği yetiştiricisi Umut Taşdelen, Şerkan adlı yaşlı Kangal köpeğinin geçtiğimiz günlerde eksi 26 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri olan Altınyayla ilçesinde en soğuk geceyi atlattığını belirterek, “ Kangal köpeği çiftliğinin en yaşlı üyesi Şerkan adlı Kangal köpeği, yıllara meydan okuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin de en yaşlı köpeklerinden biridir. Yaşı şuanda 18’dir. Şerkan adlı köpek, zor hava şartlarına, sıcak iklimlere meydana okumaktadır. Şerkan eksi 26 dereceyi gördü. Sivas’ın en soğuk ilçelerinden biri, olan Altınyayla ilçesinde, güzel şartlarda bakıldığı ve ilaç tedavileri düzenli yapıldığı için köpeğimiz dinç ve yıllara meydan okumaktadır. Şerkan’ın şuan üretimde bize katkısı yok lakin bir vefa borcumuz var. Bu vefa borcunu Şerkan’a güzel bakımlarla, ilgi ve sevgiyle ödemeye çalışıyoruz. Şuanda hiçbir sağlık problemi bulunmamaktadır” diye konuştu.
(OE-GF-
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