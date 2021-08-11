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Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Drone

Orman Yangınları Lyon Yangın Altın Irak 

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( AYDIN - ÖZEL - DRONE)- Asırlık kayalar havadan görüntülendi AYDIN

- Muğla’da başlayan yangınlar Gökbel Vadisi’nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi. Muğla’nın Milas ve Yatağan ile Aydın’ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar meydana gelen orman yangınlarında hasar almadan kurtuldu. Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi. (ASK-İK-
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