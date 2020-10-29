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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye’nin en uzun bisiklet yolunda pedallar 29 Ekim için çevrildi

Türkiye’nin en uzun bisiklet yolunda pedallar 29 Ekim için çevrildi

Törenden detaylar

Bisiklet Yolu Muhabir Allah Bisiklet 

-Bisikletlilerden detaylar
-Vali Yunus Sezer, röp.
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE )- Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu açıldı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de, 22 kilometrelik Türkiye’nin en uzun ‘Turkuaz Bisiklet Yolu’nda pedallar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çevrildi.Kırıkkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında valilik tarafından hayata geçirilen 22 kilometrelik ‘Turkuaz Bisiklet Yolu’nda etkinlik düzenlendi.
Her yaş grubundan katılımın sağlandığı etkinlikte, bisikletlerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye’nin en uzun bisiklet yolunun 11 kilometrelik kısmının da açılmış olduğu etkinlikte, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı da marşlar çaldı. Bisiklet turu etkinliğine Vali Yunus Sezer, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İHA muhabirine konuşan Vali Yunus Sezer, “22 kilometrelik bisiklet yolunun 11 kilometresinin bugün açılışını gerçekleştirdik. Buranın adı ‘Turkuaz Bisiklet Yolu’ doğa ile iç içe ve Kızılırmak’ın kenarında. Bu bisiklet yolu hem Yeşil Vadi Projesini hem de Oba Köy Projesini birbirine bağlıyor. İkisi de devasa büyüklükte. Millet Bahçeleri olarak inşallah vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Milletimize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.
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